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Türkiye'nin aylarca heyecanla beklediği 14 Mayıs seçimi dün gerçekleşti.

Milyonlarca seçmen kararını vererek yoğun bir katılımla sandığa gitti.

Ardından sıra sandık sayımına geldi.

Bu süreçte de büyük bir coşku ve heyecanla beklenen sandık açılımı ve oy sayımı uzun saatler sürdü.

Veri akışı devam ederken muhalefet cephesinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş 4 kez canlı yayına çıkarak galibiyet mesajları verdi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen balkon konuşmasını yaparak, kendisini bekleyen milyonlara seslenerek seçmenleri rahatlattı.

Resmi olmayan sonuçlara göre ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Seçim süresince canlı yayın yapan Ensonhaber, seçim sonrasında da YouTube ekranlarındaydı.

Bugün ise yeniden abonelerle buluşan 'Gündem Özel' programında Gazeteci Adem Metan'ı ağırlayan İlker Koç, gündemi değerlendirdi.

Burada önemli açıklamalar yapan Metan, şu ifadeleri kullandı:

Tayyip Erdoğan Soğuk Savaş döneminin siyasetinin içerisinden geliyor. Tayyip Erdoğan'ı çok hafife alıyorlar. Tayyip Erdoğan, kimliği ile kitlesiyle hafife alınacak bir siyasetçi değil. Tayyip Erdoğan sadece bir siyasetçi değil. Bakanlarına vekil olacaksın diyor, bir kişi itiraz etmiyor. Göreve getirdiği bakanlar... Süleyman Soylu gece gündüz 24 saat çalıştı. Murat Kurum, İstanbul'da 1. bölgede ayak basmadık yer bırakmadı. Spor Bakanı İzmir'de, oylarını düşürmedi.



Bu süreci bile incelediğinizde Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğunu görüyorsunuz. Tayyip Erdoğan, dün gece şunu gördük ki seçmenin gözünde bir siyasetçinin ötesinde bir abi. Bir kardeş, bir baba, bir dede. Ailenin bir ferdi gibi bir duruma gelmiş. Tayyip Erdoğan'ı siyaseti bırakmadığı sürece bu ülkede yenmek çok zor. Bunu muhalefetin bunu çok iyi okuması lazım. Siz seçim yaparken Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiğiniz dakika itibarıyla, seveninden zerre oy alamazsınız.