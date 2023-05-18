Ensonhaber'in konuğu Metin Külünk Kılıçdaroğlu'nun Kandil ve FETÖ ilişkilerine değindi İlker Koç'un sunduğu Gündem Özel'in konuğu olan eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, 14 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendirdi. Külünk, "Eğer Kılıçdaroğlu'nun gücü, kapasitesi, çapı yetiyorsa 14 Mayıs öncesi Kandil'e olan ilişkilerini açıklasın, FETÖ'yle olan ilişkilerini açıklasın. Dereyi geçmenin peşinde, bu olmayacak" dedi.

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Türkiye yeniden sandık başına gidiyor...

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı fark atarak sandıklarda birinci geldi.

Ancak, ilk turda adaylardan birinin yüzde 50 oy oranını geçmesi gerektiği yarışta Erdoğan yüzde 49,51'de Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88'de kaldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs’ta ikinci tura kalması ile birlikte siyasi partiler de seçim çalışmalarına yeniden başladı.

İlk turda ağır bir mağlubiyet yaşan Kılıçdaroğlu cephesi ise çalışmalarında ilk sıraya milliyetçi oyları hedef alıyor..

Öte yandan hafta içi her gün Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Özel' programında siyasetin nabzı tutuluyor..

İlker Koç'un bu akşamki konuğu AK Parti 24-25 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk oldu..

14 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendiren Külünk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve Kandil'le olan ilişkilerine değindi.

"Bu millet FETÖ ve Kandil'le ilişkisi olan birine Türkiye'yi teslim etmeyecektir"

Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsiz bir lider olduğunu belirten Külünk, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci seçimde Türk milletinin FETÖ ve Kandil'le ilişkisi olan birine Türkiye'nin yönetimini teslim etmeyeceğini söyledi.

İlker Koç'un "Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Verdiği mesajlar Türk milliyetçiliği ve göçmenler üzerineydi.. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu bu noktalara çok değinememişti. Şimdi acaba bu mesajlar vererek milliyetçi tabanı mı kendine çekmeye çalışıyor?" sorusunu yanıtlayan Külünk, şu ifadeleri kullandı:

"Dereyi geçene kadar ayıya dayı demek isteyen bir model"

Bu milletin hafızasıyla oynamaya kalkmak bir siyasetçinin yapacağı en büyük yanlıştır. Henüz hafızamız çok diri.



Masayı kurdukları günden bu yana Kandil'e tavır koyamayan, Pensilvanya'ya tavır koyamayan, neoliberal diktatörlüğe tavır koyamayan ve bu toprakların başardıklarıyla sevinemeyen bir hafızanın 14 Mayıs'ta sandıkta aldıkları cevapla kaybettiklerini anladıktan sonra dönüp, Türkiye'nin 14 Mayıs seçimlerinde açık bir şekilde ortaya koyduğu temel değerleri üzerinden kısa zaman aralığında milletimize mesaj vermeye çalışmak bir samimiyetsizlik ifadesidir.



Dolayısıyla karşımızda samimiyetsiz bir model var. Yani dereyi geçene kadar ayıya dayı demek isteyen bir model var. Bu milletimizin kabul ettiği bir davranış değildir.



Dereyi geçene kadar bu milletin hafızasıyla, bu milletin değerleriyle, kişiliği ve şahsiyetiyle oynamaya çalışmak, dün söyledikleri, Kandil'e Pensilvanya'ya tavır koyamayan ve tam zıttı onlarla iç içe olduğunu her fırsatta eden samimiyetsiz bir siyaset anlayışı karşısında milletimiz tavrını 14 Mayıs'ta koymuştur zaten.

"Kılıçdaroğlu'nun çapı yetiyorsa Kandil'le FETÖ'yle olan ilişkilerini açıklasın"

Eğer Kılıçdaroğlu'nun gücü, kapasitesi, çapı yetiyorsa 14 Mayıs öncesi Kandil'e olan ilişkilerini açıklasın, FETÖ'yle olan ilişkilerini açıklasın, eşcinsellik tanrısının aklıyla olan ilişkilerini açıklasın. Bunları açıklayamayacağına göre bu tamamen kısa aralıklı, Türk milletinin duygularına hitap ederek 'Ben bu dereyi geçeyim de dereyi geçtikten sonra Türkiye'nin gönüllü bölünme projesi.. Çünkü onlar gönüllü bölünme projesini kabul etmiş bir masadır.'



Ancak bu millet Parlamento seçimlerinde ortaya koyduğu Cumhur İttifakı'nı yüzde 50'nin üzerine taşıyarak verdiği mesajla Kılıçdaroğlu'nun oturduğu masanın kabul ettiği projelerinin kabul edilemeyeceğini kabul etmeyecek. Eğer Kılıçdaroğlu'nun gücü, kapasitesi, çapı yetiyorsa 14 Mayıs öncesi Kandil'e olan ilişkilerini açıklasın, FETÖ'yle olan ilişkilerini açıklasın, eşcinsellik tanrısının aklıyla olan ilişkilerini açıklasın. Bunları açıklayamayacağına göre bu tamamen kısa aralıklı, Türk milletinin duygularına hitap ederek 'Ben bu dereyi geçeyim de dereyi geçtikten sonra Türkiye'nin gönüllü bölünme projesi.. Çünkü onlar gönüllü bölünme projesini kabul etmiş bir masadır.'



Ancak bu millet Parlamento seçimlerinde ortaya koyduğu Cumhur İttifakı'nı yüzde 50'nin üzerine taşıyarak verdiği mesajla Kılıçdaroğlu'nun oturduğu masanın kabul ettiği projelerinin kabul edilemeyeceğini kabul etmeyecek.

"Bu millet, sahici lider varken, samimiyetsiz bir genel başkana Türkiye'nin yürütmenin gücünü inanıyorum ki teslim etmeyecektir"