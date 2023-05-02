Ensonhaber'in son röportajı: Trabzon'da hararetli tartışmalar bitmek bilmedi Seçimin nabzını tutan Ensonhaber, Trabzon'da vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihiniz hangi adaydan yana olacak?" diye sordu. O anlarda toplanan vatandaşlar arasında birbirinden ilginç diyaloglar yaşandı.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi gündem bir hayli yoğun.

Hal böyle olunca Ensonhaber de sokaklardan ayrılmamayı sürdürüyor.

Yurdun dört bir yanında vatandaşların sesi olmaya çalışan Ensonhaber, bu kez Trabzon'daydı.

Trabzon'da mikrofonu uzattığımız vatandaşlara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?" diye sorduk.

Ensonhaber'in son durağı Trabzon oldu

Bir vatandaş, "Tavuk etini yiyemeyen adamlar burada çok." deyince tartışmanın fitili bir anda ateşlendi.

Daha sonra araya giren bir genç kız, "Ben Samsun'da yaşıyorum, buraya geliyorum geçinemiyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz?" diye çevredekilere sordu.

Bunun üzerine genç kız, bir anda "Telefonun ne marka?" sorusuyla karşılaşılınca ortam iyice gerildi.

Tartışma büyüdükçe büyüdü: Birbirinden ilginç anlar...

Araya giren diğer vatandaşlar tartışmayı daha da büyüttü.

Bir başka vatandaş ise "Avrupa bize imreniyor." deyince tartışma yeni bir boyut kazandı.

Birbirinden ilginç o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

İşte Trabzon'daki sokak röportajımız...

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