Elektrik faturası rahatlıyor! EPDK fiyatları düşürdü EPDK elektrik tavan fiyatında yüzde 14,75 indirime gitti. Buna göre EPDK elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/mwh'den 2600 TL/mwhy'ye düşürdü.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji sektörü, küresel çapta büyük fiyat artışlarına sahne oldu.

Türkiye'de de bu kalemlerde savaştan bu yana büyük artış oldu.

Bu artışlar devlet tarafından meskende belli oranlarda sübvanse edilirken yeni indirimlerle vatandaş rahat ettirilmeye çalışılıyor.

Elektrik piyasasındaki fiyatlarda düşüş yaşanmaya devam ediyor.

EPDK indirime gitti

Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yeni bir indirime gitti.

Yüzde 14,75 indirim

EPDK, elektrik tavan fiyatında yüzde 14,75 indirim yaptı.

Buna göre; EPDK serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/mwh'den 2600 TL/mwhy'ye düşürdü.

AUF 6 ay uzatıldı

Öte yandan arz güvenliğinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin olağanüstü maliyet artışlarından korunması için devreye alınan AUF, 6 uzatılarak Ekim ayına kadar uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti

AK Parti grup toplantısında dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi vererek şu ifadeleri kullanmıştı: