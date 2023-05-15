Erdoğan hazımsızlığı yaşayan Can Dündar, muhalefete kızdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan seçim sonuçlarında açık ara önde olmasını hazmedemeyen FETÖ firarisi Can Dündar, “20 yıl ve bunca seçimden sonra hala Erdoğan'ı tanıyamamış, yapabileceklerini öngörememiş olmanın ve şu yaşananlara şaşırmanın affedilir yanı var mı?” diyerek muhalefete isyan etti.

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Türkiye dün tarihi bir karar için sandığa gitti.

Son ve resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi önde götürüyor.

Meclis’teki üstünlük de Cumhur İttifakı’na geçince, birilerinin hayali suya düştü.

"Hala Erdoğan'ı tanıyamamışlar"

Türkiye’ye dönme umuduyla 7’li koalisyonun kazanmasını isteyen FETÖ firarisi Can Dündar da dün gece sonrası isyan edenlerden biri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasını hazmedemeyen FETÖ firarisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefete yüklendi.

Dündar, “20 yıl ve bunca seçimden sonra hala Erdoğan'ı tanıyamamış, yapabileceklerini öngörememiş olmanın ve şu yaşananlara şaşırmanın affedilir yanı var mı?” ifadelerini kullandı.

"Niye sahayı Erdoğan’a terk etti?"

Can Dündar, hemen öncesinde de “Hadi Saray erken zafer ilan edip ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ emrivakisi yapıyor. Psikolojik üstünlük kurup muhalefetin direncini kırmaya çalışıyor. Öyleyse niye Millet İttifakı liderleri en başta çıkıp ‘Gerçek rakam bu, maç daha bitmedi’ demedi? Niye sahayı Erdoğan’a terk etti?” tweet’ini atarak, heyecan yaratmaya çalışmıştı.