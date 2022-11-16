Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı dünyadan izole etmenin maliyetinin sınırsız olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın Bali Adası’na gitti.

2 gündür zirvede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli temaslarda bulundu.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna katılan Cumhurbaşkanı, burada dünyadaki gıda krizinden bahsetti, “Daha zor günler bizi bekliyor” uyarısını yaptı.

Biden ile yapılan kritik görüşme

Erdoğan’ın, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili görüşme ise kritikti.

İki liderin basına kapalı yapılan görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

ABD Başkanı Biden görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine, yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini söyledi.

'Rusya Polonya'yı vurdu' iddiası

Biden, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu ifade etti.

Almanya, Fransa ve İtalya liderleriyle de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün son olarak zirve değerlendirmesi için kameralar karşısına geçti.

Soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı, zirvenin gündeminde yer alan Rusya için de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Rusya'nın yaptığı açıklamaya doğrusu saygı duymak durumundayım"

Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından atıldığı iddialarını değerlendiren Erdoğan, “Ben, Rusya'nın yaptığı açıklamaya doğrusu saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yok' demesi bizim için önemli. Biden'ın da 'bu füzelerin Rus yapımı olmadığını' açıklamış olması, herhalde bunun Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. Bu bir teknik arıza.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'yı dünyadan izole etmenin maliyeti sınırsız olur VİDEO

“Rusya'yı dünyadan izole etmenin maliyeti sınırsız olur”

Cumhurbaşkanı’na bu toplantı çıkışında gazetecilerden biri soru yöneltti.

Gazetecinin “Rusya'yı dünyadan izole etmenin maliyeti hakkında düşünceniz ne olur?” sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maliyeti sınırsız olur.” dedi.