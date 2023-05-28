Erdoğan'ın zaferi Kastamonu'da yağmur altında kutlandı

İHA
Türkiye, bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti.
Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı üstün geldi.
Tüm yurtta olduğu gibi Kastamonu'da da vatandaşlar sokaklara akın etti.
Yağmura rağmen kutlamalar devam etti
İl merkezinde araçları ile konvoy yapan vatandaşlar caddelerde uzun kuyruk oluşturdu.
Kornalar ve sloganlarla kutlama yapma yapan vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda da yağmur altında kutlamalara devam etti.
Kastamonu'nun ilçelerinde de vatandaşlar büyük coşku yaşadı.