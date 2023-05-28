Erdoğan'ın zaferi KKTC'de coşkuyla kutlandı
İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci turunda da Kemal Kılıçdaroğlu karşısında zafer kazandı.

Erdoğan'ın zaferi sornası birçok ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk sokaklara indi.

Başta başkent Lefkoşa olmak üzere Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de halk araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

Erdoğan'ın zaferi KKTC'de coşkuyla kutlanıyor

"Reis çok yaşa" sloganları

Ellerinde KKTC, Türkiye ve Cumhur İttifak'ında yer alan siyasi partilerin bayraklarını sallayan vatandaşlar daha sonra başkent Lefkoşa’da bulunan AK Parti Temsilciliği önünde toplanarak davullu zurnalı yaptı.

Zafer kutlaması sırasında sık sık, "Reis çok yaşa" sloganları atıldı.