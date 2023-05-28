Erdoğan'ın zaferi KKTC'de coşkuyla kutlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk sokaklara döküldü.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci turunda da Kemal Kılıçdaroğlu karşısında zafer kazandı.

Erdoğan'ın zaferi sornası birçok ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk sokaklara indi.

Başta başkent Lefkoşa olmak üzere Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de halk araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

"Reis çok yaşa" sloganları

Ellerinde KKTC, Türkiye ve Cumhur İttifak'ında yer alan siyasi partilerin bayraklarını sallayan vatandaşlar daha sonra başkent Lefkoşa’da bulunan AK Parti KKTC Temsilciliği önünde toplanarak davullu zurnalı kutlama yaptı.

Zafer kutlaması sırasında sık sık, "Reis çok yaşa" sloganları atıldı.