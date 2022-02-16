Ereğli'de Cumhurbaşkanı'nın sözünü verdiği cami için harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl Kdz. Ereğli’ye yapımı için müjde verdiği camiye yönelik sondaj çalışması başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl haziran ayında Zonguldak’a gelip yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camii’nin açılışını gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılıştaki konuşmasında benzer bir müjdenin de Kdz. Ereğli için söz konusu olabileceğini söylemişti.

SONDAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, cami yapımı için düşünülen ilçe merkezindeki sahilin bir bölümünde sondaj çalışması başlattı.

Denizden ve karadan iki farklı noktada sondaj çalışması devam ediyor.