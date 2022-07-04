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Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü
Şırnak-Beytüşşebap'ta başlatılan Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi...
- 04.07.2022 - 09:13
- Güncelleme : 04.07.2022 - 09:55
Operasyonun adresi Şırnak’ın Beytüşşebap kırsalı…
Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucuları timleri, 4 Temmuz 2022’de düğmeye bastı.
Mühimmatları yok oldu
DHA'nın haberine göre ekiplerce başlatılan J-SİHA destekli Eren Abluka- 17 Operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin, 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte öldürüldüğü belirtildi.