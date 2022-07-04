Petrol
111.83
0.18%
Euro
17.5004
0.12%
Dolar
16.7742
0.12%
Altın
975.88
-0.02%
Borsa
2457
0.53%
Bitcoin
322.333
-0.37%
BTXN Coin
6.82
-2.71%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

    Şırnak-Beytüşşebap'ta başlatılan Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi...
    • 04.07.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 09:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

    Operasyonun adresi Şırnak’ın Beytüşşebap kırsalı…

    Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucuları timleri, 4 Temmuz 2022’de düğmeye bastı.

    Mühimmatları yok oldu

    DHA'nın haberine göre ekiplerce başlatılan J-SİHA destekli Eren Abluka- 17 Operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

    Teröristlerin, 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte öldürüldüğü belirtildi.


    İlginizi Çekebilir

    En zenginler, 250 milyar dolar kaybetti
    Teknoloji

    En zenginler, 250 milyar dolar kaybetti

    Samsung, Tesla ve BMW için batarya üretecek
    Otomobil

    Samsung, Tesla ve BMW için batarya üretecek

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir