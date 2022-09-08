Eren Abluka-27 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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‘Eren Abluka-27’ Operasyonu çerçevesinde Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Başarılı operasyona İçişleri Bakanlığı duyurdu.

“Nokta operasyon…”

Yapılan açıklamada, “7 Eylül 2022 günü, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında; J-SİHA, ANKA, hava kuvvetlerinin desteği ve JÖH ile jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.” denildi.