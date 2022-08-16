Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 10 milyon kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından, Eren Abluka-34 Operasyonunda 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir ele geçirildiği açıklandı.

Yurt genelinde teröele mücadele kapsamında başlatılan operasyonlar başarıyla sürdürülüyor.

Güvenlik güçleri, PKK'lı hainler etkisiz hale getirilirken, finansal kaynakları da yok ediliyor.

Çalışmalar 18 ayrı noktada yapıldı

Son olarak Diyarbakır'da yürütülen Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu'nun üçüncü gününde, teröristlere ait sığınak ve finansal kaynaklar tespit edildi.

Bu kapsamda bulunan 18 ayrı noktada, arazi arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Terörün finansal kaynaklarına darbe

Çalışmalar sonucunda teröristlere ait, 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar ele geçirildiği açıklandı.

Toplam 10 milyon kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonun ilk üç gününde toplam;

10 milyon 530 bin 930 kök kenevir, 803,2 kilogram esrar (toz ve kubar) ile 648 bin 200 kök skunk ele geçirildi."