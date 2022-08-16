Petrol
95.39
0.30%
Euro
18.2254
-0.16%
Dolar
17.9665
0.05%
Altın
1.025
-0.23%
Borsa
2782
-2.64%
Bitcoin
432.631
-0.22%
BTXN Coin
6.18
-3.73%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 10 milyon kök kenevir ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı tarafından, Eren Abluka-34 Operasyonunda 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir ele geçirildiği açıklandı.
    • 16.08.2022 - 15:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 10 milyon kök kenevir ele geçirildi

    Yurt genelinde teröele mücadele kapsamında başlatılan operasyonlar başarıyla sürdürülüyor.

    Güvenlik güçleri, PKK'lı hainler etkisiz hale getirilirken, finansal kaynakları da yok ediliyor.

    Çalışmalar 18 ayrı noktada yapıldı

    Son olarak Diyarbakır'da yürütülen Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu'nun üçüncü gününde, teröristlere ait sığınak ve finansal kaynaklar tespit edildi.

    Bu kapsamda bulunan 18 ayrı noktada, arazi arama tarama faaliyeti yürütüldü.

    Eren Abluka-34 Operasyonu nda 10 milyon kök kenevir ele geçirildi #1

    Terörün finansal kaynaklarına darbe

    Çalışmalar sonucunda teröristlere ait, 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar ele geçirildiği açıklandı.

    Toplam 10 milyon kenevir ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Operasyonun ilk üç gününde toplam;

    10 milyon 530 bin 930 kök kenevir, 803,2 kilogram esrar (toz ve kubar) ile 648 bin 200 kök skunk ele geçirildi."

    Eren Abluka-34 Operasyonu nda 10 milyon kök kenevir ele geçirildi #2

    Eren Abluka-34 Operasyonu nda 10 milyon kök kenevir ele geçirildi #3


    İlginizi Çekebilir

    15 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?
    Gündem

    15 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    CryptoTrade

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Bursa'da tarihi ipek fabrikasında yangın
    İç Haber

    Bursa'da tarihi ipek fabrikasında yangın

    Görüş Bildir