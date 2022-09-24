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- Eren Abluka-34 operasyonunda 155 bin kök kenevir ele geçirildi
Eren Abluka-34 operasyonunda 155 bin kök kenevir ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.
- 24.09.2022 - 09:56
İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-34 narko terör operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilogram toz esrar ele geçirildi."
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