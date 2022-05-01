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    Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 1 asker şehit

    Eren Abluka-5 operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 2 terörist öldürülürken, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
    • 01.05.2022 - 07:33
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    Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 1 asker şehit

    İçişleri Bakanlğı'ndan yapılan yazılı açıklamadaşu ifadelere yer verildi:

    "2 terörist öldürüldü"

    "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen 'Eren Abluka-5 Operasyonunda' bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    "1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralı"

    Operasyonda Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ile Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hafif yaralanan Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın hastanede tedavisi sürüyor."

    Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi

    DHA'nın haberine göre; Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (30) şehit olduğu bilgisi Anne Hediye ve baba Hüseyin Akdeniz’e yetkililer tarafından bildirildi. Evin tek çocuğu olduğu öğrenilen Teğmen İsmail Can Akdeniz’in şahadet haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

    Eren Abluka-5 Operasyonu nda 1 asker şehit #1

    Bakan Soylu'dan başsağlığı mesajı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Eren Abluka-5 Operasyonunda Şırnak Cudi Dağı Bölgesinde çıkan çatışmada Şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'e Allah'tan rahmet; ailesi, Jandarma Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âlî olsun inşallah. Eren Abluka-5 Operasyonunda Şırnak Cudi Dağı Bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Kahraman Jandarmamız Uğurcan Çakıcı'ya, acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

    Eren Abluka-5 Operasyonu nda 1 asker şehit #2

    Eren Abluka-5 Operasyonu nda 1 asker şehit #3

    Eren Abluka-5 Operasyonu nda 1 asker şehit #4


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