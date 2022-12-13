TSK gri kategoriye iki çizik daha attı

TSK gri kategoriye iki çizik daha attı

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin 'gri' kategoride olduğu belirlenirken, PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı.

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Şırnak Jandarma bölge Komutanlığı 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, operasyonun devamında 1 terörist de sağ olarak ele geçirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi.

Şehidin kanı yerde kalmadı

Teröristlerden birinin Sözde YJA-Star Sorumlusu, Terör Arananlar Listesinde ve gri kategoride yer alan Sılav Koçer kod adlı Behiye Kaçar olduğu belirlendi.

Diğer teröristin ise yine gri kategoride yer aldığı ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan Agit Nizip kod adlı Yakup Demir olduğu, hain teröristin 6 Mayıs 2019 tarihinde Gabar Dağı mevkiinde 6'ncı Piyade Komando Tugat Komutanlığı'nca icra edilen operasyonda, Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş'un şehit edildiği saldırı olayına katıldığı ortaya çıktı.

Sözde cephe sorumlusu sağ olarak ele geçirildi

Operasyonların devamında, JÖH ve Jandarma Komando Timleri ile çatışmaya giren ve bir mağarada sıkıştırılan 1 terörist silah ve teçhizatı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmişti.

Sağ olarak ele geçirilen teröristin ise 2020 yılında yurt içine gönderilen sözde Gabar Cephesi Geli Takımı sorumlusu Bermal Zilan kod adlı Mihriban Sekmen olduğu, 2017 yılında Hakkari ili Şemdinli ilçesi kırsalında PKK/KCK-PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen birçok silahlı saldırı olayına katıldığı tespit edildi.