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    Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu başlatıldı

    Ağrı ve Iğdır’da 1017 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu' başlatıldı.
    • 12.11.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 09:34
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    Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu başlatıldı

    Terör ile mücadele kapsamında gerek yurtiçinde gerekse sınır ötesindeki kararlı mücadele sürüyor…

    İçişleri Bakanlığı tarafından, PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı ve Iğdır illerinde operasyonun düğmesine basıldı.

    Bölgede, Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 (Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı) Şehit J. Uzm. Çvş. Dursun Pampal operasyonu başlatıldı.

    1017 personel, 58 operasyonel tim görev alıyor

    Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma özel operasyon, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1017 personelin ve 58 operasyonel timin görev aldığı öğrenildi.

    Bakanlık açıklamasında, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu başlatıldı #1

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu başlatıldı #2

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu başlatıldı #3

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu başlatıldı #4

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu başlatıldı #5

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu başlatıldı #6

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu başlatıldı #7

    İçişleri Bakanlığı tarafından, PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı ve Iğdır illerinde operasyonun düğmesine basıldı.

    Bölgede, Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 (Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı) Şehit J. Uzm. Çvş. Dursun Pampal operasyonu başlatıldı.

    1017 personel, 58 operasyonel tim görev alıyor

    Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma özel operasyon, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1017 personelin ve 58 operasyonel timin görev aldığı öğrenildi.

    Bakanlık açıklamasında, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.


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