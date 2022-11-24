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    Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu başlatıldı

    Şırnak ve Siirt’te 755 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ operasyonuna 755 personel katıldı.
    • 24.11.2022 - 10:41
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    Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu başlatıldı

    Terör örgütünü bitirmeye yeminli her geçen gün başka bir başarılı operasyonun düğmesine basıyor.

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla yeni bir operasyon başlatıldı.

    Şırnak ve Siirt illerinde 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu'na' 755 personel katıldı.

    755 personel, 57 operasyonel timin görev aldı

    Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 755 personel, 57 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu başlatıldı #1

    Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Operasyonun ilk gününde, nokta istihbaratına dayalı olarak Gabar Dağı bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 8 adet mağara ve 2 adet sığınak içerisinde; 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet havan, 3 adet top, 30 adet piyade tüfeği, 2 teröriste ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, 1 adet dürbün, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu ve 22 parça muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi.

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu başlatıldı #2

    "İnançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor"

    İHA'nın haberine göre, ele geçirilen malzeme, mağara ve sığınakların kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu başlatıldı #3

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu başlatıldı #4

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu başlatıldı #5


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