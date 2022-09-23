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    Eren Abluka -27 Operasyonu: 2 terörist yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı Bestabelaga bölgesinde 2 teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 09:36
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    Eren Abluka -27 Operasyonu: 2 terörist yakalandı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, çeşitli operasyonlarıyla hain teröristleri alt etmeye devam ediyor.

    Başarılı haber bu kez, Şırnak'ta başlatılan Eren Abluka -27 Operasyonu'ndan duyuruldu.

    Operasyon kapsamında yakalanan terörist sayısı ise gün geçtikçe artıyor.

    2 terörist yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı Bestabelaga bölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte yakalandığını açıkladı.

    Eren Abluka -27 Operasyonu: 2 terörist yakalandı #1


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