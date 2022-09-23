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- Eren Abluka -27 Operasyonu: 2 terörist yakalandı
Eren Abluka -27 Operasyonu: 2 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı Bestabelaga bölgesinde 2 teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 23.09.2022 - 08:59
- Güncelleme : 23.09.2022 - 09:36
Türk Silahlı Kuvvetleri, çeşitli operasyonlarıyla hain teröristleri alt etmeye devam ediyor.
Başarılı haber bu kez, Şırnak'ta başlatılan Eren Abluka -27 Operasyonu'ndan duyuruldu.
Operasyon kapsamında yakalanan terörist sayısı ise gün geçtikçe artıyor.
2 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı Bestabelaga bölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte yakalandığını açıkladı.