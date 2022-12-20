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    TÜRK-İŞ'ten asgari ücret teklifi: 9 bin TL

    TÜRK-İŞ'ten asgari ücret teklifi: 9 bin TL

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı sonrasında açıklama yapan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, tekliflerinin 9 bin TL olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:22
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    Asgari ücret düzenlemesi için nefesler tutuldu.

    Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücretin 3'üncü ve son toplantısı bugün gerçekleştirildi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan toplantı, yaklaşık olarak 3 saat sürdü.

    TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

    İşçi tarafının masaya oturduğu rakamı açıklayan Atalay, şu ifadelere yer verdi;

    "Teklifimiz 9 bin lira"

    "Ayın 1'inde dedik ki, TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor Türkiye'de. İşte yoksulluktur, açlıktır bunun gibi.

    Açlık sınırı 7 bin 785, yoksulluk sınırı 10 bin lira gibi bir ifademiz oldu. 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7 bin 785 TL... Bizim böyle bir teklifimiz yok. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin lira. Verirlerse imza atarız, vermezlerse o meselenin içinde bulunmayız."

    Ergün Atalay: Teklifimiz 9 bin TL VİDEO

    TÜRK-İŞ ten asgari ücret teklifi: 9 bin TL #1

    TÜRK-İŞ ten asgari ücret teklifi: 9 bin TL #2


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