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    Ermenistan, barış toplantısına katılmayı reddetti

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan’ın katılmayı reddettiğini bildirdi.
    • 22.12.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:13
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    Ermenistan, barış toplantısına katılmayı reddetti

    Dağlık Karabağ savaşı sonrasında devam eden Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı

    İHA'nın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesi yaptı.

    Görüşmede, "Laçın Koridoru'nun bloke edilmesi ve taraflar arasında bölgedeki maden yataklarıyla ilgili çalışmalar konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle gerginleşen Rus barış birliğinin sorumluluğundaki bölgedeki durum" ele alındı.

    Ermenistan toplantıya katılmayacak

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında Laçın Koridoru'nda bağlantının engelsiz sağlanmasına dair üçlü anlaşmalara sıkı sıkıya uyulması gerektiğini" vurguladı.

    Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020, 2021 ve 2022'de kabul ettiği bildirilerin uygulanmasının önemine dikkat çekilen görüşmede, "barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan’ın katılmayı reddetme kararının üzücü olduğu" kaydedildi.

    Ermenistan, barış toplantısına katılmayı reddetti #1


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