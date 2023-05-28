Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ikinci tura gitti.
Milyonların oy kullandığı seçimde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktı.
Dünya liderlerinden Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye başladı.
Bir tebrik mesajı da Ermenistan'dan
Bir tebrik mesajı da Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan'dan geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz"
Ermenistan Cumhurbaşkanı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesine yönelik birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.