Petrol
81.44
-0.05%
Euro
19.8288
0.03%
Dolar
18.6444
0.00%
Altın
1.065
0.03%
Borsa
5189
2.41%
Bitcoin
327.987
-2.64%
BTXN Coin
5.35
1.32%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C
    Ersan Şen: İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık

    Ersan Şen: İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı hakkında konuşan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, "Cezası kesinleştiğinde 30 gün kemiksiz girecek içeriye" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 01:46
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 01:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını açıkladı.

    Savcı ise mahkemenin verdiği kararı "usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle" istinafa götüreceğini belirtti.

    TV100 ekranlarında konuyla ilgili son durum masaya yatırıldı.

    "İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık"

    Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen söz alarak şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Sayın İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık. Millet bana kızacak. Hiç birşeyin sonu değil. Daha bunun istinafı var, yargıtayı var. Topluma yansıma nasıl, toplum bitirmiş. 2 yıl 7 ay 15 gün, bitti. Siyasi yasak geldi, kayyum tayin edildi. Bana bırak ya hoca diyorlar.

    Belediye Başkanı olabilmenin şartları, Anayasa 76. maddede olduğu gibi milletvekilliğiyle aynıdır. Ama kesinleştiğinde, kasten işlediği iddia olunan suçtan mahkumiyeti aldığında anahtarı teslim edersin."

    Ersan Şen: İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık - Video

    Ersan Şen: İmamoğlu nun yaptığı ucuz kahramanlık #1

    "Cezası kesinleştiğinde 30 gün kemiksiz girecek içeriye"

    İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse 30 gün mahkum olacağını belirten Şen, "İnfaz edilmemesi başka bir şey, yatarını söyleyeyim mi? 30 gün kemiksiz girecek içeri kesinleştiğinde." dedi.

    Ersan Şen: İmamoğlu nun yaptığı ucuz kahramanlık #2


    MİT, Songül Tarıncı ve Osman Mutlu'yu etkisiz hale getirdi
    Gündem

    MİT, Songül Tarıncı ve Osman Mutlu'yu etkisiz hale getirdi

    Polonya Emniyet Müdürü'nün Ukrayna'da aldığı hediye patladı
    Dünya

    Polonya Emniyet Müdürü'nün Ukrayna'da aldığı hediye patladı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir