İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı hakkında konuşan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, "Cezası kesinleştiğinde 30 gün kemiksiz girecek içeriye" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını açıkladı.

Savcı ise mahkemenin verdiği kararı "usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle" istinafa götüreceğini belirtti.

TV100 ekranlarında konuyla ilgili son durum masaya yatırıldı.

"İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık"

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen söz alarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık. Millet bana kızacak. Hiç birşeyin sonu değil. Daha bunun istinafı var, yargıtayı var. Topluma yansıma nasıl, toplum bitirmiş. 2 yıl 7 ay 15 gün, bitti. Siyasi yasak geldi, kayyum tayin edildi. Bana bırak ya hoca diyorlar.

Belediye Başkanı olabilmenin şartları, Anayasa 76. maddede olduğu gibi milletvekilliğiyle aynıdır. Ama kesinleştiğinde, kasten işlediği iddia olunan suçtan mahkumiyeti aldığında anahtarı teslim edersin."

Ersan Şen: İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık - Video







"Cezası kesinleştiğinde 30 gün kemiksiz girecek içeriye"



İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse 30 gün mahkum olacağını belirten Şen, "İnfaz edilmemesi başka bir şey, yatarını söyleyeyim mi? 30 gün kemiksiz girecek içeri kesinleştiğinde." dedi.