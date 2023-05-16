Ersan Şen'den muhalefete: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hataydı

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Türkiye, 5 yıl görev yapacak Cumhurbaşkanını belirlemek adına 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.

İlk turda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı.

Buna rağmen açıklanan oranlar Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yetmedi.

Bu kapsamda sonuçlar ikinci tura kaldı.

Seçim öncesi ve seçim süresince YouTube kanalı üzerinden canlı yayın yapan Ensonhaber 'Gündem Özel' programında, konuklar ağırlanmaya devam ediyor.

İlker Koç'un sunduğu, Araştırmacı-Yazar Sevda Türküsev'in stüdyo konuğu olduğu programda, yayına bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen, önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'nin HDP'den destek almasını eleştiren Şen, seçimlerdeki oy farkını bu duruma bağlayarak şu ifadeleri kullandı:

Görünen köy kılavuz istemez. Baktığınız zaman bu seçimdeki tüm sürece, birincisi aday hatasıyla, ikincisiyle HDP ile yakın durdun, algı öyle oluştu, bu algıyı kıramadın. Vatandaş da dedi ki, ‘Aç kalırım vatansız kalmam.’ Bu konularda yeterli etkinliği elde edemedin.