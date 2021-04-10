Oyuncu Ersin Korkut, sosyal medyada yayınlanan ve "Amed başkentimiz" ifadelerini kullandığı video nedeniyle özür diledi. Korkut, "Tabii ki bir tek başkentimiz vardır ve Ankara'dır." dedi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli eğlence programıyla ünlenen oyuncu Ersin Korkut sosyal medyanın gündeminde.

Diyarbakır ziyaretinde çekilen ve sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir video nedeniyle Korkut'a tepki yağdı.

"AMED BAŞKENTİMİZ"

Söz konusu videoda bir hayranının 'Diyarbakır'ı nasıl buldun' sorusuna karşılık Korkut, "Diyarbakır, Amed, Amed... Başkentimiz... Seviyoruz Amed'i" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine hayranından gelen; "Sen de başkanımız olmak ister misin?" sorusuna da "Başkan ben olayım..." cevabını veren Korkut sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ersin Korkut, 'Amed başkentimiz' sözleri nedeniyle özür diledi VİDEO

ÖZÜR DİLEDİ

Binlerce tepki mesajının ardından ünlü oyuncu sözleri nedeniyle özür diledi.

Ersin Korkut, "Diyarbakır'ı bu yörenin bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Tabii ki bir tek başkentimiz vardır ve Ankara'dır" dedi.