Ersin Tatar koronavirüse yakalandı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, PCR testi pozitif çıktı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz günlerde bir davet üzerine Ankara'ya gitmişti.

Ziyaretini tamamlayan Ersin Tatar'dan bugün ise kötü bir haber geldi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF

61 yaşındaki Tatar, koronavirüs salgınına yakalandığını duyurdu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.