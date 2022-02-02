Euro
15.19
0.70%
Dolar
13.46
0.68%
Altın
779.02
0.53%
Borsa
2019
0.18%
Bitcoin
520.690
0.56%
BTXN Coin
31.76
-0.68%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Yağmur 9 C

    Ersin Tatar koronavirüse yakalandı

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, PCR testi pozitif çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.02.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ersin Tatar koronavirüse yakalandı

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz günlerde bir davet üzerine Ankara'ya gitmişti.

    Ziyaretini tamamlayan Ersin Tatar'dan bugün ise kötü bir haber geldi.

    KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF

    61 yaşındaki Tatar, koronavirüs salgınına yakalandığını duyurdu.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.

    Ersin Tatar koronavirüse yakalandı #1


    Görüş Bildir