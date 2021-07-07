Ertelenen bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınav tarihi 2021..

25 Nisan'da yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Öğrenciler, "Bursluluk sınavı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavı, 25 Nisan'da yapılamadı. Korona salgını nedeniyle, tam kapanmanın olduğu döneme denk gelen sınav ertelendi.

Sınav için hazırlık yapan binlerce öğrenci yeni tarihi merak ederek, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelip gelmediğini araştırıyor.

Peki, bursluluk sınavı ne zaman? Tarih belli oldu mu? İşte son durum..

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu.

Konuyla ilgili olarak yeni sınav tarihi ise henüz belli olmadı. Bakan Selçuk'un açıklamaları doğrultusunda İOKBS'nin bu yıl yine Eylül'de yapılacağı tahmin ediliyor.

BURSLULUK SINAVI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak,

Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir.