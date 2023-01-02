2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarılı liderlik gösterdiğini, tüm dünyanın kafasına ‘Türkiye büyük devlettir’ imajını yerleştirdiğini söyledi.

Cengiz Semercioğlu’nun sunumu ile tv100 ekranlarında yayınlanan Cengiz ile Ahtapot programında, Ertuğrul Özkök’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü ile bahsettiği anlar dikkat çekti.

2023 seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Özkök, Erdoğan’ın başarılı liderlik yürüttüğünü vurguladı.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olmasının yanı sıra dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliğine sahip, Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu'ya da atıfta bulunan Özkök, Erdoğan’ın olağanüstü işler yaptığını vurguladı.

“İstediğin kadar kız, başarılı bir liderlik var”

Özkök, “İstediğin kadar kız, başarılı bir liderlik var. Tayyip Erdoğan var. Kimsenin inkar etmeyeceği olağanüstü işler yaptı. Geçen gün denize indirilen Anadolu gemisi, Türkiye’nin geldiği sanayi… Bunları kimse inkar edemez. Yapılan altyapılar, yollar köprüler, bunları kimse inkar edemez.” sözlerini kaydetti.

Ertuğrul Özkök Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü ile bahsetti VİDEO



“Erdoğan, dünyanın kafasına Türkiye büyük devlettir imajını yerleştirdi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya nezdinde Türkiye’nin imajını değiştirdiğini belirten Özkök, “Bir de inkar edilemeyecek bir tarafı daha var. Türkiye’yi Tayyip Erdoğan gerçekten bütün dünyanın kafasına Türkler ile oynamayın, Türkiye büyük devlettir imajını yerleştirdi. Şimdi bunlar Tayyip Erdoğan seçimi kaybetse de kazanarak devam etse de inkar edilemeyecek gerçekler.” dedi.