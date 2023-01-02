Petrol
86
3.04%
Euro
20.0148
-0.06%
Dolar
18.7216
0.11%
Altın
1.098
0.21%
Borsa
5638
2.34%
Bitcoin
318.911
0.94%
BTXN Coin
6.14
-0.96%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Ertuğrul Özkök Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü ile bahsetti

    2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarılı liderlik gösterdiğini, tüm dünyanın kafasına ‘Türkiye büyük devlettir’ imajını yerleştirdiğini söyledi.
    • 02.01.2023 - 15:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ertuğrul Özkök Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü ile bahsetti

    Cengiz Semercioğlu’nun sunumu ile tv100 ekranlarında yayınlanan Cengiz ile Ahtapot programında, Ertuğrul Özkök’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü ile bahsettiği anlar dikkat çekti.

    2023 seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Özkök, Erdoğan’ın başarılı liderlik yürüttüğünü vurguladı.

    Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olmasının yanı sıra dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliğine sahip, Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu'ya da atıfta bulunan Özkök, Erdoğan’ın olağanüstü işler yaptığını vurguladı.

    “İstediğin kadar kız, başarılı bir liderlik var”

    Özkök, “İstediğin kadar kız, başarılı bir liderlik var. Tayyip Erdoğan var. Kimsenin inkar etmeyeceği olağanüstü işler yaptı. Geçen gün denize indirilen Anadolu gemisi, Türkiye’nin geldiği sanayi… Bunları kimse inkar edemez. Yapılan altyapılar, yollar köprüler, bunları kimse inkar edemez.” sözlerini kaydetti.

    Ertuğrul Özkök Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü ile bahsetti VİDEO

    “Erdoğan, dünyanın kafasına Türkiye büyük devlettir imajını yerleştirdi”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya nezdinde Türkiye’nin imajını değiştirdiğini belirten Özkök, “Bir de inkar edilemeyecek bir tarafı daha var. Türkiye’yi Tayyip Erdoğan gerçekten bütün dünyanın kafasına Türkler ile oynamayın, Türkiye büyük devlettir imajını yerleştirdi. Şimdi bunlar Tayyip Erdoğan seçimi kaybetse de kazanarak devam etse de inkar edilemeyecek gerçekler.” dedi.

    Ertuğrul Özkök Cumhurbaşkanı Erdoğan dan övgü ile bahsetti #1


    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    2023 KYK Ocak ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?
    Eğitim

    2023 KYK Ocak ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

    Uyuştucuyla yakalandı: Adam öldürmüşüm
    Gündem

    Uyuştucuyla yakalandı: Adam öldürmüşüm

    Görüş Bildir