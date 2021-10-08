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Erzincan'da ev, ahır ve samanlık alevlere teslim oldu
Çayırlı ilçesinde gurbetçi aileye ait olduğu tespit edilen bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi sonucu, ahır, samanlık ve ev küle döndü.
- İHA
- 08.10.2021 - 02:40
Erzincan’ın Çayırlı ilçesindeki bir ev yanması sonucunda kullanılmaz hale geldi.
Yazları Çayırlı’da kış aylarında ise İstanbul’da ikamet eden gurbetçi Satikboğa ailesine ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
İlçe halkının fark etmesi üzerine yangına itfaiye ve vatandaşlar müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle evin bitişiğindeki ahır ve samanlığa sirayet eden yangın büyüdü.
Evin boş olması can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Erzincan'da ev, ahır ve samanlık alevlere teslim oldu VİDEO