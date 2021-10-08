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Erzincan'da ev, ahır ve samanlık alevlere teslim oldu

Erzincan'da ev, ahır ve samanlık alevlere teslim oldu

Çayırlı ilçesinde gurbetçi aileye ait olduğu tespit edilen bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi sonucu, ahır, samanlık ve ev küle döndü.