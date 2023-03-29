Erzincan'da fırtına çıktı! Cami minaresi yan yattı Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar caminin minaresini devirdi, apartman ve bazı kamu binalarının çatılarının uçmasıyla araçlar hasar aldı.

İHA

Türkiye tekrardan soğuk havaların etkisi altına giriyor.

Mevsim normalleri altına düşen hava durumu birçok kenti etkiledi.

Bahar mevsiminin gelmesiyle sıcak havalar beklenirken Meteoroloji, 54 kent için hava sıcaklığının düşeceğini duyurdu.

Erzincan'da fırtına

Yaşanan soğuk havalardan etkilenen bir kent de Erzincan oldu.

Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu Erzincan’da sabah saatlerinde fırtına etkili oldu.

Cami minaresi yıkıldı

Fırtına nedeniyle Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camisi'nin minaresi yıkılarak caminin bahçesindeki ağaçların üzerine devrildi.

Camide sabah namazını kılan vatandaşların kısa bir süre önce çıkması faciayı önledi.

"Büyük bir gürültüyle ses geldi"

Cami cemaatinden Gökhan Yılmaz şu şekilde konuştu:

Camide sabah namazını kıldık. Cemaat 5- 10 dakika önce çıktı. Biz caminin içerisindeyken büyük bir gürültüyle ses geldi. Dışarı çıktık fırtınanın minareyi yıktığını gördük. Allah’tan vatandaşlar kısa bir süre önce camiden ayrılmıştılar.

Evlerin çatısı uçtu

Kuvvetli rüzgar Erzincan şehir merkezinde birçok apartman ve Erzincan Ortaokulu ile yapımı devam eden Öğretmenevinin çatısını uçurdu.

Park halindeki araçlar zarar görürken bir noktada da istinat duvarı çöktü.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tehlike oluşturacak yerleri güvenlik şeridiyle çevirerek tedbir aldı.

Fırtına, Erzincan genelinde maddi zarara yol açarken herhangi can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı.