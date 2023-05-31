Erzincan'da Tercan Barajı'nın doluluk oranı yüzde yüze ulaştı
İHA

Erzincan'da Tercan Barajı'nda su seviyesi yüzde yüze ulaşınca savaktan su akmaya başladı.

Son günlerde yağan yağmurlarla Erzincan- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Tercan Barajında su doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı.

Doğu Anadolu Bölgesinde kış mevsiminde yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, baharla birlikte karların erimesi ve yağan yağmurlarla su seviyesi, yeniden yükselmeye başladı.

Yüzde yüz doluluğa ulaştı

Tercan Barajında yüzde yüz su doluluk seviyesine ulaşınca savaktan su akmaya başladı.

Çiftçinin yüzü güldü

Tarımın yaygın olduğu Tercan‘da barajlardaki su seviyesinin artması çiftinin yüzünü güldürdü.