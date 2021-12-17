Erzincan'daki cezaevinde dini bilgiler yarışması düzenlendi

Diyanet İşleri 2021 Eylem Planı kapsamında, cezaevi tutuklularının tekrar topluma kazandırılması adına dini bilgiler yarışması düzenlendi. Her bir yarışmacıya ise kitap hediye edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, 2021 yılı Eylem Planı kapsamında, cezaevi hükümlüleri ve tutuklularının dini bilgilerini artırıp topluma geri kazandırmak amacıyla, dini bilgiler yarışması düzenlendi.

KİTAPTAN SORUMLU TUTULDULAR

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında başlatılan yarışmada, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "Dinim İslam Temel Bilgiler Kitabı" mahkum ve tutuklulara tedarik edildi.

Tedarik edilen kitap esas alınarak dini bilgiler üzerine yarışma yapıldı.

HER YARIŞMACIYLA KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Ceza infaz kurumlarının idari sorumluları ile istişare edilmek suretiyle mahalli imkân ve şartlar da göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilerek katılımcıların hepsine ayrıca kitap hediye edildi.

46 HÜKÜMLÜ KATILDI

Yapılan yarışmaya üçü kadın olmak üzere toplam 46 hükümlü ve tutuklu katıldı.

Yarışmaya müftülüğün personellerinden Cezaevi Vaizi Engin Keleş, Cezaevi Manevi Rehberleri Lütfi Şimşek ve Hayati Mutlu ziyarette bulundu.

YARIŞMA TEKRAR TALEP EDİLDİ

Düzenlenmiş olan dini bilgiler yarışması hakkında bilgi veren Cezaevi Vaizi Engin Keleş, hükümlü ve tutukluların yapılan yarışmadan çok memnun kaldıklarını ifade ederek bu gibi yarışmaların devamını talep ettiklerini söyledi.