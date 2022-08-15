Şelalenin, belde içerisinden geçen ve yaklaşık bir yıldan fazla süredir yapılmayan yolu ile mesire alanında bulunan kırık dökük tahta köprüleri, tepkilerin gelmesine neden oldu.

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Girlevik Şelalesi, tatil zamanlarında Erzincan nüfusundan fazla ziyaretçi ağırlıyor.

Erzincan'ın merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan dokuz ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Şelale yazın farklı güzellik sunuyor

Yaz ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi’nde serinliyor.

Kışın suyunun büyük bölümünün donmasıyla oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor.

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi’nin kırık tahta köprüleri, tepki topluyor

Yol ve kırık tahta köprüler tehlike oluşturuyor

2020 yılında "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen Girlevik Şelalesine giden Çağlayan Beldesinin içerisinden geçen ve stabilizeye dönüşen yol, sürücüleri tehlikeye sokuyor.

CHP’li Çağlayan Belediyesi tarafından 1 yıldan fazla bir süre önce yapılan alt yapı çalışmalarının ardından bozulan ve bugüne kadar onarılmayan yol, adeta trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.

Parke taşlarının yerinden söküldüğü, derince kasislerin oluştuğu, bu nedenle tek şeridi kullanmak zorunda kalan sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Belediyenin bu yolu bu şekilde yapmadan bırakması Erzincan’a hiç yakışmıyor"

Yolu kullanan ve Erzincan’a şehir dışından gelen bir sürücü, "Buraya gelen gelmeyende bin pişman. Girlevik Şelalesi muhteşem doğasıyla adeta büyülüyor. Ama şu tarlaya dönen yolu ise bin pişman ediyor. Belediyenin bu yolu bu şekilde yapmadan bırakması Erzincan’a hiç yakışmıyor." dedi.

"Buraya gelen turistler bu bakımsızlığı görünce hiç iyi düşünmüyorlar"

Öte yandan Girlevik Şelalesi’nin bulunduğu mesire alanındaki çürümeden dolayı parçaları kırılan, aralarda boşluklar oluşan tahta köprüler ise sırat köprüsüne benzetiliyor.

Yerli ve yabancı turistlerin, çocukların korkarak yavaş adımlarla geçtikleri köprülerin bakımsız hali tepki topluyor.

Bir kaza yaşanmadan köprülerin onarılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, "Bu doğa harikası şelalede kırılan ve yenilenmeyen tahta köprüler utanç veriyor. Geçerken korkarak geçebiliyoruz. İlgililerin, yetkililerin bu durumla acilen ilgilenmeleri gerekir. Buraya gelen gurbetçiler, turistler bu bakımsızlığı görünce hiç iyi düşünmüyorlar." ifadelerine yer verdiler.

İHA'nın haberine göre; konuya ilişkin bir turizmci de sosyal medya hesabından duruma tepkisini şu ifadelerle belirtti:

"Bir çocuk düşse hesabını kim verecek"

"Bu Girlevik Şelalesi’nin hali nedir böyle? Burası böyle mi olmalı? Şehre turist çekmek için verdiğimiz emeklere yazık. Bu ne sahipsizlik! Yetkililere söylüyorsun; ‘Şahsa ait bölge diyorlar’, bölgeden birilerine söylüyorsun; Sit alanı bir şeye dokundurmuyorlar’ diyorlar.

Haydi şehrin turistik yeri olmasını önemsemediniz. Bir vatandaşımız bir çocuk düşse, bir olumsuzluk olsa hesabını kim verecek? Bir düzen veremiyorsanız kesin suyu akmasın, kapatın girişleri kimse girmesin."





















