Artan orman yangınlarına dikkat çekmek isteyen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, kafasına geçirdiği tenekelerle ritim yakaladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, toplumu etkileyen olaylara dikkat çekti.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok performans gerçekleştiren Prof.Dr. Kavukcu, daha önce şiddet ve terör konusunda birçok performans ve enstalasyon gerçekleştirmişti.

FARKINDALIĞI ARTIRDI

Şiddeti Düşünmek adıyla yaptığı bu seri performanslarından ikisi performans, ikisi enstalasyon olmak üzere orman yangınları üzerine 4 projesi bulunan profesör, konuyla ilgili farkındalığı artırmak adına yeni bir performans yaptığını duyurdu.





KAFASINA TENEKE GEÇİRDİ

Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Erzincan ovasını gören dağ yamacında yakılmış bitki örtüsü ve ağaçlık bir arazide kimi zaman başına taktığı kimi zamansa farklı şekillerde kullandığı bir teneke ile yeni bir performans gerçekleştirdi. Başına tenekeyi takarak gerçekleştirdiği performansında Kavukcu, bazen yanmış ağaç dalları ile bazen elleri veya taşlarla tenekeye vurarak, yakılmış alanda performansını sürdürdü.

Erzincan'daki profesör, yangınları protesto için kafasına teneke koydu VİDEO











SİMGELEŞTİRDİ

Başına taktığı teneke ile önünü görmeden yaptığı bu performansı sırasında Kavukçu, kimi zaman yanmış ağaç dalları ile başına vurarak kimi zaman da taşla veya yumrukla vurarak çıkardığı kimi zaman da başından çıkardığı tenekeyi ezerek oluşturduğu seslerin performans alanına yaklaşmakta olan sağanağın habercisi olan gök gürültüsü sesleri ile oluşturmuş olduğu işitsel kompozisyonla, doğa ile insanın adeta aynı değerlere beraberce tepki verebileceğini simgeleştirdi.





DUYARSIZLIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

Teneke seslerine eşlik eden gök gürültüsü, yıldırım düşmeleri ve şimşek çakmalarının görsele dahil olmasıyla da anlam bir başka boyutta güçlendi.

Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, “Tenekeden çıkan sesler, ‘teneke kafalılık’ olarak da adlandırılabilen toplumdaki algıya bir göndermedir. Bu, doğaya sahip çıkmamanın, dikkatsizliğin ve terörün oluşturmuş olduğu bir sonuca dövünmenin anlamsızlığı üzerine eleştirel bir dildir. Bir yanıyla da ülkemizin en önemli değerlerinden birine, bize emanet edilmiş doğaya karşı insanların dikkatsizliği ve saygısızlığına bir tepki dilidir. Performans aynı zamanda, her ne kadar bazıları insan suistimali olmadan gerçekleşen yangınlar olsa da bunu fırsat bilip terör veya çıkar amaçlı yangını körükleyenlere karşı duyarsızlığımıza da tepkiyi içerir.” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bu konuda ülkemizde ve Erzincan’da doğaya dikilen her bir fidan için destek ve gönül verenlere teşekkürlerini iletti.