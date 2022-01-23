Erzincan'daki Tercan Baraj Gölü dondu

Aşırı soğuklar nedeniyle donan, 8 dönüm alana sahip Tercan Baraj Gölü'nde buz kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Erzincan'ın Tercan ilçesindeki, Erzurum kara yolunun 5. kilometresinde bulunan 8 dönüm alan ve 156 milyon metre küp su hacmine sahip, Tercan Baraj Gölü gece saatlerinde eksi 30 dereceyi bulan aşırı soğuk nedeni ile tamamen buz tuttu.

BUZ KALINLIĞI 25-30 SANTİMETRE

Yaklaşık 25 - 30 santimetreyi bulan buz kalınlığı baraj gölü'nde yapılmakta olan kültür alabalık kafeslerini buz altında bıraktı.

ALABALIK KAFESLERİ BUZ ALTINDA KALDI

Baraj göllünde balık üretimi yapan balıkçılar zor günler yaşarken balıkçıların balık havuzları tekneleri ve diğer ekipmanları buz tabakasının içinde kaldı.