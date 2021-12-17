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- Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
- İHA
- 17.12.2021 - 09:26
Erzincan- Sivas karayolu üzerinde bulunan Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.
Kar nedeniyle yolların bazı kısımlarında gizli buzlanma meydana gelirken, ağır tonajlı araçlar tedbirleri eşliğinde yolların devam etti.
Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklı sürdürüyor.
47 İLEDE KAR UYARISI
Meteoroloji tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahmin raporununda, 47 ile kar yağışı beklenildiğini belirtildi.
Cuma günü başlayan kar yağışı cumartesi ve pazar günü de etkisini sürdürecek.
KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI ŞEHİRLER
İçlerinde İstanbulun'da bulunduğu raporda, kar yağışı beklenen şehirler, Kars, Erzurum, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Çorum, Amasya, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Çankırı, Amasya, Konya, Kocaeli, Yozgat, Bursa, Kastamonu, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Burdur, Isparta, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar şeklinde duyuruldu.