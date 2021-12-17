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Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Erzincan- Sivas karayolu üzerinde bulunan iki bölgede kar yağışı etkili oldu. Meteroloji 47 ilde daha kar yağışı beklenildiğini duyurdu.