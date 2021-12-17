Euro
18.1186
1.74%
Dolar
15.9723
1.86%
Altın
925.54
2.02%
Borsa
2.279
0%
Bitcoin
758.433
2.80%
BTXN Coin
39.52
1.69%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

    Erzincan- Sivas karayolu üzerinde bulunan iki bölgede kar yağışı etkili oldu. Meteroloji 47 ilde daha kar yağışı beklenildiğini duyurdu.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

    Erzincan- Sivas karayolu üzerinde bulunan Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

    Kar nedeniyle yolların bazı kısımlarında gizli buzlanma meydana gelirken, ağır tonajlı araçlar tedbirleri eşliğinde yolların devam etti.

    Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklı sürdürüyor.

    47 İLEDE KAR UYARISI

    Meteoroloji tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahmin raporununda, 47 ile kar yağışı beklenildiğini belirtildi.

    Cuma günü başlayan kar yağışı cumartesi ve pazar günü de etkisini sürdürecek.

    KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI ŞEHİRLER

    İçlerinde İstanbulun'da bulunduğu raporda, kar yağışı beklenen şehirler, Kars, Erzurum, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Çorum, Amasya, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Çankırı, Amasya, Konya, Kocaeli, Yozgat, Bursa, Kastamonu, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Burdur, Isparta, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar şeklinde duyuruldu.

    Erzincan ın yüksek kesimleri beyaza büründü #1

    Erzincan ın yüksek kesimleri beyaza büründü #2

    Erzincan ın yüksek kesimleri beyaza büründü #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir