AFAD duyurdu! Erzrum'da 4,3 büyüklüğünde deprem Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 14.43'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 12 km olarak kaydedildi.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşların korkuları devam ediyor.

Bu kapsamda AFAD yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 14.43'te deprem yaşandı.

Yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı.

Konuya ilişkin açıklamayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yaptı.

"4,3 büyüklüğünde deprem"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: