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    Erzurum’da dehşet veren görüntüler kamerada

    Erzurum’da bir grup şahıs, kangal cinsi köpekleri acımasızca kavga ettirdi. Kavgadan yorulan köpekleri ise tekmeleyerek tekrar kavgaya zorladılar.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 16:23
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 16:23
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    Erzurum’da dehşet veren görüntüler kamerada

    Erzurum'un Tekman ilçesi Körsü Mahallesi'nde çekildiği iddia edilen ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir grup şahıs, 3 ayrı mekanda kangal cinsi köpekleri kavga ettirdiler.

    YORULAN KÖPEKLERİ TEKMELEYEREK KAVGAYA ZORLADILAR

    Görüntülerde kavgadan yorulan köpekler ayrılsalar da şahısların, köpekleri tekmeleyerek tekrar kavga ettirdikleri göründü. Kavgada canı yanan köpeklerin ise feryatları kameraya yansıdı.

    Erzurum'da kangal köpekleri kavga ettirildi- İZLE

    SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN GÖRÜNTÜLER, TEPKİLERE NEDEN OLDU

    Köpekleri kavga ettiren bir şahıs tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede birçok kullanıcı tarafından tepki topladı.

    Şahıs tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

    Öte yandan, polis ve jandarma olaya karışan şahısları yakalamak için harekete geçti.

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