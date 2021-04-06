Erzurum'da okullar kapandı mı? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek?

Erzurum'da okullar kapandı mı? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek?

MEB, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceğini duyurmuştu. Erzurum'da da okulların durumuna dair bir karar alındı. Peki, Erzurum'da okullar kapandı mı?

Geçtiğimiz hafta yapılan Kabine toplantısı sonrasında MEB, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceğini duyurmuştu.

Vaka sayısının hızla artması ve 40 binli rakamlara ulaşması nedeniyle iller bir bir yüz yüze eğitime ara verme kararı almaya başladı. Son olarak Erzurum'da da okulların durumuna dair bir karar alındı.

Erzurum'da yaşayan öğrenci ve veliler, 'Erzurum'da okullar kapandı mı? Erzurum'da hangi sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki, Erzurum'da okullar kapandı mı? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek? İşte detaylar..

ERZURUM'DA OKULLAR KAPANDI MI?

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı sınıfların da tam zamanlı uzaktan eğitime geçmesine karar verdi.

HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDECEK?

Gelinen aşamada kentte özellikle son bir haftada genç nüfustaki Covid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasının gerekli kılındığı bildirilen açıklamada, 7 Nisan itibarıyla alınan kararlar şöyle açıklandı:

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

Birleştirilmiş sınıflı okullarda, kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime devam edecek, bu kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve öğrencilerin hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde devam edecek.

Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

Ortaokul 8. sınıflarda haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edilecek.

Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16 ila 24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Açıklamada, mülki idare amirlikleri ve ilgili kurumların uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için tedbir alacağına dikkat çekildi.