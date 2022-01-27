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    Erzurum'da tipide mahsur kalan kişiler yoğun çalışmayla kurtarıldı

    Tekman ilçesinde, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle köyüne giden vatandaş yolda kaldı. Karla mücadele ekiplerinin uzun uğraşlarıyla vatandaşlar, 2 kilometre uzaklıktaki köylerine ulaştırıldı.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 09:49
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    Erzurum'da tipide mahsur kalan kişiler yoğun çalışmayla kurtarıldı

    Erzurum’un Tekman ilçesinde gece etkili olan tipi ve kar yağışı sırasında köylerine gitmek isteyen vatandaşlar, tipinin şiddetinin artmasıyla yolda mahsur kaldı.

    Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Karla Mücadele ekiplerine bildirdi.

    BÜYÜK UĞRAŞ VERDİLER

    Karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.

    VATANDAŞLAR KÖYÜNE ULAŞTIRILDI

    Yoğun tipiye rağmen vatandaşları kurtaran ekipler, Tekman ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki köylerine ulaştırdı.

    Erzurum da tipide mahsur kalan kişiler yoğun çalışmayla kurtarıldı #1

    Erzurum da tipide mahsur kalan kişiler yoğun çalışmayla kurtarıldı #2

    Erzurum da tipide mahsur kalan kişiler yoğun çalışmayla kurtarıldı #3


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