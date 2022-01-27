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- Erzurum'da tipide mahsur kalan kişiler yoğun çalışmayla kurtarıldı
Erzurum'da tipide mahsur kalan kişiler yoğun çalışmayla kurtarıldı
Tekman ilçesinde, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle köyüne giden vatandaş yolda kaldı. Karla mücadele ekiplerinin uzun uğraşlarıyla vatandaşlar, 2 kilometre uzaklıktaki köylerine ulaştırıldı.
- İHA
- 27.01.2022 - 09:33
- Güncelleme : 27.01.2022 - 09:49
Erzurum’un Tekman ilçesinde gece etkili olan tipi ve kar yağışı sırasında köylerine gitmek isteyen vatandaşlar, tipinin şiddetinin artmasıyla yolda mahsur kaldı.
Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Karla Mücadele ekiplerine bildirdi.
BÜYÜK UĞRAŞ VERDİLER
Karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.
VATANDAŞLAR KÖYÜNE ULAŞTIRILDI
Yoğun tipiye rağmen vatandaşları kurtaran ekipler, Tekman ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki köylerine ulaştırdı.