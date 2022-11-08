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    Erzurum'daki Gürcistan'ın yardım uçağı, 11 yıl sonra satılığa çıkarıldı

    Van depremi sonrası yardım getiren ve Erzurum Havalimanı'nda kaza kırıma uğrayan Gürcistan uçağının, 11 yılın ardından Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'nce satışına karar verildi.
    • 08.11.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 10:34
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    Erzurum'daki Gürcistan'ın yardım uçağı, 11 yıl sonra satılığa çıkarıldı

    Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yardım amacıyla depremzedelere çadır getiren Gürcistan uçağı, 30 Ekim gecesi Erzurum Havalimanı'na indi.

    Kargosunu boşaltan uçak, parka alındı. Bu sırada piste inen ve depremzedeler için 31 tonluk gıda malzemesi taşıyan Kırgızistan uçağının kanadı, Gürcistan uçağının pilot kabinine çarptı ve kokpitte büyük hasar oluşturdu.

    Kazadan sonra Kırgızistan'a ait kargo uçağı da havalimanının park bölümüne çekildi. Kazayla ilgili Türkiye, Gürcistan ve Kırgızistan'dan gelen teknik ekip, inceleme yaptı.

    Kırgızistan uçağı onarıldı

    Uçaklarda meydana gelen hasarlar sigorta şirketleri tarafından tespit edildi. Kazadan yaklaşık 1 ay sonra Kırgızistan uçağının kırılan kanadı onarıldı ve uçak bu ülkeye götürüldü.

    Gürcistan uçağı 11 senedir havalimanında bekliyor

    Ancak kokpit bölümünde büyük hasar oluşan ve bu bölümünün üzeri branda ile örtülen Gürcistan uçağı, o günden bu yana Erzurum Havalimanı'nda bekletiliyor. Türk yetkililer, depremzedeler için çadır getiren uçaktan herhangi bir iniş kalkış ya da park için para alınmadığını söyledi.

    Erzurum daki Gürcistan ın yardım uçağı, 11 yıl sonra satılığa çıkarıldı #1

    Satışına karar verildi

    Erzurum Havalimanı'nda 11 yıldır bekletilen uçak için satış kararı verildi. Sigorta şirketi ile yaşanan sorunlar nedeniyle yazışmalardan sonuç alınamayınca Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan uçak için 22 Kasım'da açık artırma yapılacak.

    Yetkililer, Gürcistan uçağı gibi buna benzer birkaç uçağın daha satılacağını bildirdi.

    400 bin lira bedel belirlendi

    DHA'nın haberine göre, verilen ihale ilanında uçağa, muhammen bedel olarak 400 bin lira belirlendi.

    Erzurum daki Gürcistan ın yardım uçağı, 11 yıl sonra satılığa çıkarıldı #2

    Erzurum daki Gürcistan ın yardım uçağı, 11 yıl sonra satılığa çıkarıldı #3

    Erzurum daki Gürcistan ın yardım uçağı, 11 yıl sonra satılığa çıkarıldı #4


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