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    Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttı

    Esad rejiminin, İdlib kırsalında düzenlediği topçu ve hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 15:10
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    Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttı

    Esad rejiminin Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ablin ve Cebel Zaviye köylerinde düzenlediği topçu ve hava saldırılarında kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.

    ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

    Yaralı ise 15 olarak açıklandı.

    Bölgede enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttı #1

    Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttı #2

    Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttı #3

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