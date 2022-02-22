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    Esad'dan Putin'e Donbass desteği

    Esad'dan Putin'e Donbass desteği

    Putin önderliğinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planına dünya liderleri arasında tek destek Esad'dan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 08:53
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    Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna kararı dünya kamuoyunun gündemine oturdu...

    Ukrayna'yı haftalardır sayısı 190 bini bulan askerle kuşatma altında tutan Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devlet olarak tanıma kararı aldı.

    Kararını televizyonların canlı yayınında imzalayan Putin, bir adım daha ileri giderek Donbas'a Rus askerlerini gönderdi.

    Putin'in kararın dünya liderleri art arda tepkilerini dile getirirken, Rus lidere tek destek Suriye'den geldi.

    TEK DESTEK ESAD'DAN

    Putin'e sadıklığı ile bilinen Beşar Esad, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyacağını belirtti.

    Rusya Parlamentosu Milletvekili Dmitry Sablin, Sputnik Arapça'ya verdiği demeçte, "Esad, Şam'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımaya hazır olacağını söyledi" açıklamasını yaptı.

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