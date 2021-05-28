Gelin çıkarma için geldikleri sokakta maskesiz halay çeken damat ve ailesi, polis ekiplerinin uyarılarıyla dağıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'ne gelin almaya giden bir grup, yolu trafiğe kapattı.

Bir süre sonra sokak ortasında halay çeken şahıslar, koronavirüs tedbirlerini ihlal etmeye başladı.

MASKESİZ EĞLENCEYE POLİS SON VERDİ

Eğlenceden rahatsız olan mahallleli ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubu uyararak etkinliklerine son vermesini istedi. Polis ekiplerinin uyarılarını dinleyen grup, gelini aldıktan sonra nikah yapacakları Küçükçekmece’ye doğru hareket etti.

Ekipler grubun taşkınlık yapma ihtimaline karşı ilçeden çıkana kadar konvoyu takip etti.

Esenyurt'ta gelin alma halayında maskeler unutuldu ViDEO