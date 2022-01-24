Esenyurt'ta kar üstünde sörf

Aracın arkasına bağladığı tahta üzerinde karın keyfini çıkaran adam, görenlerin ilgisini çekti.

İstanbul'da dün akşam etkili olan yoğun kar yağışı vatandaşı sokaklara döktü.

Kimileri poşetlerle yokuş ve rampalardan kaydı kimileri yürüyüş yaptı.

Esenyurt Hadımköy yolunda ise ilginç anlar yaşandı.

TAHTAYLA SÖRF

Bir vatandaş, aracın arkasına bağladığı tahta parçasıyla karda sörf yaptı.

Karda düşe kalka ilerleyen şahsın o anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Esenyurt'ta aracın arkasına bağladığı tahtayla karda sörf yaptı