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    Esenyurt'ta kar üstünde sörf

    Aracın arkasına bağladığı tahta üzerinde karın keyfini çıkaran adam, görenlerin ilgisini çekti.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 10:52
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    Esenyurt'ta kar üstünde sörf

    İstanbul'da dün akşam etkili olan yoğun kar yağışı vatandaşı sokaklara döktü.

    Kimileri poşetlerle yokuş ve rampalardan kaydı kimileri yürüyüş yaptı.

    Esenyurt Hadımköy yolunda ise ilginç anlar yaşandı.

    TAHTAYLA SÖRF

    Bir vatandaş, aracın arkasına bağladığı tahta parçasıyla karda sörf yaptı.

    Karda düşe kalka ilerleyen şahsın o anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Esenyurt'ta aracın arkasına bağladığı tahtayla karda sörf yaptı

    Esenyurt ta kar üstünde sörf #1

    Esenyurt ta kar üstünde sörf #2


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