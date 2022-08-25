İlçedeki kuvvetli yağış sırasında evi su içerisinde kalan 90 yaşındaki Gülfikar Gökyıldız'ı, itfaiye erleri kurtardı.

İstanbul'da sağanak yağış, etkisini göstermeye devam ediyor.

Öte yandan Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi 1772'nci Sokak'ta oturan Gülfikar Gökyıldız'ın evini de su bastı.

Kadın kurtarıldı

Sevk edilen Avcılar itfaiyesi ekibindeki itfaiye erleri, eve girerken çaresizlik içerisinde suyun yükseldiğini gören yaşlı kadını kurtardı.

Bir itfaiye eri Gülfikar Gökyıldız'ı kucağına alarak evin dışına çıkarırken sağlık ekibi de kadını kontrolden geçirdi.

Mahalledeki birçok yeri su bastı

Yaşlı kadın, elinde taşıdığı poşetten çıkardığı ayakkabıyı dışarıda giydi. İtfaiye erleri, ev ve sokakta su tahliye çalışması başlattı.

DHA'nın haberine göre; mahallede çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalırken ekipler, ihbarlara yetişmekte zorlandı.

Esenyurt'ta mahsur kalan 90 yaşındaki kadın kurtarıldı ViDEO













