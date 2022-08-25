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    Esenyurt'ta mahsur kalan 90 yaşındaki kadın kurtarıldı

    İlçedeki kuvvetli yağış sırasında evi su içerisinde kalan 90 yaşındaki Gülfikar Gökyıldız'ı, itfaiye erleri kurtardı.
    • 25.08.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 12:58
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    Esenyurt'ta mahsur kalan 90 yaşındaki kadın kurtarıldı

    İstanbul'da sağanak yağış, etkisini göstermeye devam ediyor.

    Öte yandan Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi 1772'nci Sokak'ta oturan Gülfikar Gökyıldız'ın evini de su bastı.

    Kadın kurtarıldı

    Sevk edilen Avcılar itfaiyesi ekibindeki itfaiye erleri, eve girerken çaresizlik içerisinde suyun yükseldiğini gören yaşlı kadını kurtardı.

    Bir itfaiye eri Gülfikar Gökyıldız'ı kucağına alarak evin dışına çıkarırken sağlık ekibi de kadını kontrolden geçirdi.

    Mahalledeki birçok yeri su bastı

    Yaşlı kadın, elinde taşıdığı poşetten çıkardığı ayakkabıyı dışarıda giydi. İtfaiye erleri, ev ve sokakta su tahliye çalışması başlattı.

    DHA'nın haberine göre; mahallede çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalırken ekipler, ihbarlara yetişmekte zorlandı.

    Esenyurt'ta mahsur kalan 90 yaşındaki kadın kurtarıldı ViDEO

    Esenyurt ta mahsur kalan 90 yaşındaki kadın kurtarıldı #1

    Esenyurt ta mahsur kalan 90 yaşındaki kadın kurtarıldı #2

    Esenyurt ta mahsur kalan 90 yaşındaki kadın kurtarıldı #3

    Esenyurt ta mahsur kalan 90 yaşındaki kadın kurtarıldı #4


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