Pazartesi günü yaşanan fırtınada komşusunun düşen tabelasını kaldırmak isteyen bir vatandaş, tabela ile havaya savruldu.

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan lodos, Esenyurt'u birbirine katmıştı.

İlçede can kayıpları yaşanırken, bugün ise şiddetli lodosa ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

YARDIMA GİTTİ TABELAYLA HAVALANDI

Doğan Araslı Bulvarı'nda komşusunun fırtınada tabelasının uçtuğunu gören vatandaş, yardım etmek istedi. İki kişinin tabelayı kaldırmak için mücadele ettiği o anlarda şiddetli bir rüzgarın esmesiyle yardıma giden vatandaşlardan biri, tabela ile birlikte uçtu.

Uçan adama şans eseri hiçbir şey olmazken, güçlükle dükkana girdi.

İŞ YERİNİN VİTRİNLERİ TUZLA BUZ OLDU

Bir başka görüntü ise Adile Naşit Bulvarı'nda kaydedildi.

İş yerinde çalışan işçiler, kuvvetli rüzgar nedeniyle işi durdurup imalathaneden çıktı. Bu olaydan saniyeler sonra şiddetli rüzgara dayanamayan cam cephe çökerek iş yerine girdi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, çalışanlar ölümden son anda kurtuldu.

Esenyurt'ta yaşanan fırtınada yeni görüntüler VİDEO