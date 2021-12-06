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    Esenyurt'taki düğünde çıkan takı kavgasını gelin ayırmaya çalıştı

    Takı nedeniyle aileler arasında çıkan ve gelinin tarafları ayırmaya çalıştığı kavga, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 11:00
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    Esenyurt'taki düğünde çıkan takı kavgasını gelin ayırmaya çalıştı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeni Mahalle’de, iki aile arasında düğünde takı nedeniyle tartışma başladı.

    Bir çözüme kavuşamayan tartışmanın hararetlenmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı.

    GELİN KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

    Düğün salonundan sokağa taşan olayda ortalık savaş alanına dönerken, gelin kavgayı ayırmaya çalıştı.

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi.

    Duruma müdahale etmeye çalışan polisler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan o kavganın ardından ise gözyaşlarına hakim olamayan gelin, bir araçla olay yerinden uzaklaştı.

    O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

    Esenyurt'taki düğünde çıkan takı kavgasını gelin ayırmaya çalıştı VİDEO


    Esenyurt taki düğünde çıkan takı kavgasını gelin ayırmaya çalıştı #1

    Esenyurt taki düğünde çıkan takı kavgasını gelin ayırmaya çalıştı #2

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