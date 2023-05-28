Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oyunu Gaziantep'te kullandı 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy verme işlemi başladı. Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül de oyunu ilk kulananlar arasında yer aldı.

AA

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, oyunu Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu'nda 1250 numaralı sandıkta kullandı.

Gül, oyunu kullanırken kendisini görüntüleyen gazetecilere, sandığı "demokrasinin namusu" olarak gördüklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

Şeffaf bir şekilde seçim süreci işlemekte, bütün vatandaşlarımızdan sandığa ve demokrasiye sahip çıkmalarını, sandığa gitmelerini, iradelerini sandığa yansıtmalarını istiyoruz.

"Türkiye geleceğine sahip çıkıyor, iradesini sandığa yansıtıyor"

Vatandaşların yoğun bir şekilde sandıklara gittiğini anlatan Gül, seçim yoluyla Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye geleceğine sahip çıkıyor, iradesini sandığa yansıtıyor. Gaziantep'te de huzur içerisinde bir seçim başladı. Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İnşallah huzur içerisinde sevgi kardeşlik içerisinde bir seçim günü yaşayacağız. Tüm sandıklarda sandık görevlileri ve müşahitlerimiz var. Türkiye seçim konusunda dünya demokrasilerine örnektir. Her partiden temsilciler var. Şeffaf bir şekilde seçim süreci işlemekte, bütün vatandaşlarımızdan sandığa ve demokrasiye sahip çıkmalarını, sandığa gitmelerini, iradelerini sandığa yansıtmalarını istiyoruz.

"Yetki de söz de milletimize ait"

Gül, vatandaşlara sandıklara giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu ve seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini dile getirerek, şöyle konuştu: