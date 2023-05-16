Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yabancı medya kuruluşlarını eleştirdi Eski Adalet Bakanı ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Türkiye’de seçimin otokrasi ve demokrasi arasında kalacağı yönünde değerlendirmede bulunan yabancı ülkelere ve medya kuruluşlarına en güzel cevabın, seçim sonuçları olduğunu belirtti.

İHA

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Gaziantep Milletvekili seçilen Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisinden seçilen 7 milletvekili ile birlikte Gaziantep AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Milletvekili Gül, Türkiye'de yapılan seçimlerdeki katılımın dünyanın ve Avrupa'nın bir çok ülkesinden daha fazla olduğunu hatırlatarak, Türkiye'deki seçimin otokrasi ve demokrasi arasında yapılacağı yönünde değerlendirmede bulunan yabancı ülke ve medya kuruluşlarına cevap verdi.

Gül, "Seçim öncesinde Türkiye’ye demokrasiyle ilgili ev ödevleri veren ülkeler oldu. İçeriden ve dışarıdan demokrasi özgürlüğü ve bir takım yaklaşımların hepsini gördük. Farklı ülkelerde, Almanya’sından İngiltere’sine kadar birçok ülkenin yayın organlarındaki manşetlerinde 'Türkiye demokrasisine, sözde ders' vermeye çalışanlara milletimizin bir demokrasi dersiyle cevap verdiğini herkes gördü. Bugün Almanya’da yüzde 76, Amerika’da yüzde 77 İngiltere’de yüzde 67 olan seçime katılım ülkemizde yüzde 90’a yakın bir katılımla ortaya çıktı. İnsanlar demokrasiye sandığa koştu. Bu yönüyle halkımız Batı demokrasilerine örnek olacak, önemli bir demokrasi dersi vermiştir. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun. Sandığa giden tüm vatandaşlarımızı, tüm hemşehrilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Cumhur İttifakı, Gaziantep'te 9 vekil çıkardı

Gül, Gaziantep'ten Cumhur ittifakının ise 9 milletvekili çıkardığını söyleyerek, "Gaziantep’imiz Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldı. 8 AK Parti, 1 MHP olmak üzere 9 milletvekilini Meclis'e taşımış oldu. Amacımız, siyasetimiz şehrimize hizmet etmektir. Hep beraber Gaziantep’in sorunlarını çözmek ve bu sorunların giderilmesi noktasında gayret edeceğiz. Bu vesileyle ben Gaziantep’te seçilen tüm milletvekiline de ayrıca başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

"Oy almak için değil gönül kazanmak için siyaset yapıyoruz"

Milletvekili Abdulhamit Gül, deprem bölgesinde alınan sonuçlarla ilgili ise depremzedelere yönelik yapılan değerlendirme, eleştiri ve hakaretlere de cevap verdi. Depremzedelerin yaşam standartlarını geliştirecek çalışmaların daha da hızlanarak devam edeceğini vurgulayan Gül, "Dün ilk ziyaretimizde İslahiye ve Nurdağı’na gittik. İslahiye’deki esnafımız için dükkanların inşaatlarını önümüzdeki hafta bir kısmını teslim edeceğiz. Biz oy almak için değil gönül almak için siyaset yapıyoruz. Bir depremzedemizin duası birçok oydan daha kıymetlidir. Biz yaraları sarıncaya kadar hükümet olarak, parti olarak, vatandaş olarak bu şehrin vekilleri olarak orada olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"Erdoğan ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilecektir"

Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk turda en yakın rakibine önemli bir fark attığını ve ikinci turu da kazanarak, yeniden Cumhurbaşkanı olacağına inandığını vurgulayan Gül, "14 Mayıs seçimleri Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biriydi. Milletimiz de bunun bilincindeydi. Cumhur İttifakı adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51 ile ilk turda milletimizin teveccühü ile büyük bir oy aldı ve önemli bir oy farkıyla birinci oldu. İnanıyorum ki 2. Turda milletimizin desteğiyle inşallah yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilecektir.” ifadelerini kullandı.