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    Eski CHP'li Başkan Vefa Salman: Bir sonraki Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu

    CHP'nin Yalova'daki grup toplantısında söz alan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki Cumhurbaşkanı olacağını iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 14:36
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    Eski CHP'li Başkan Vefa Salman: Bir sonraki Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu

    2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken Millet İttifakı'nın adayı henüz netleşmedi.

    Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı açıklanırken, Millet İttifakı'nda buna en yakın isim olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor.

    Öyle ki CHP kurmayları konuyla ilgili yaptıkları her açıklamada adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyor.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili yeni açıklama geldi

    Hal böyleyken her geçen gün konuya ilişkin yapılan açıklamalara bir yenisi daha ekleniyor.

    Bu sefer de eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'dan Cumhurbaşkanı adaylığına dair çıkış geldi.

    CHP, Meclis'in tatile girmesiyle parti grup toplantısını bu kez de Yalova'da yaptı.

    Vefa Salman: 14. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu

    "Bir sonraki Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu"

    Toplantının başında söz alan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki Cumhurbaşkanı olacağını öne sürdü.

    Ayrıca Salman'ın, "Hepimiz sayın genel cumhurbaşkanımızın konuşmasını bekliyorsunuz, bir sonraki cumhurbaşkanımızın. Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz hepiniz alışsın." ifadeleri dikkat çekti.

    Eski CHP li Başkan Vefa Salman: Bir sonraki Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu #1

    "Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz hepiniz alışsın"

    Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

    "Bütün Türkiye’de olduğu gibi Yalova da diyor ki geliyor gelmekte olan, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yalova’yı çok ama çok mutlu ettiniz. Salon kalabalık ve çok sıcak, grup toplantısı yapılacak. Hepimiz sayın genel Cumhurbaşkanımızın konuşmasını bekliyorsunuz, bir sonraki Cumhurbaşkanımızın. Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz hepiniz alışsın. Bunu kendi fikrim olarak değil, sokağın sesi olarak dile getiriyorum."

    Eski CHP li Başkan Vefa Salman: Bir sonraki Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu #2

    Eski CHP li Başkan Vefa Salman: Bir sonraki Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu #3


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